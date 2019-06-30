台東「重量級」攝影師徐明正發表新書 陳菊出席推薦

2019-06-30 12:47

［記者黃明堂／台東報導］台東攝影師徐明正出版「無目的美學」特輯，呈現孟加拉、印度人文風貌，今天在台東生活美學館發表新書，總統府秘書長陳菊到場推薦，還當場買了100本，要讓更多人看到大師之作。

徐明正體重逾百公斤，但揹起攝影機，手腳俐落，角度精準，在台東攝影界相當知名，也傳授了很多人攝影技巧。

徐明正說，他奉行康德的無目的美學，尤其出國創作，只帶一機一鏡，在五花八門的題材中，以無招勝有招，畢竟「興之所至，鏡之所在」。

他在 2018年赴孟加拉、2019赴印度，各12天的創作旅遊，見到兩國國民均極為友善、勤奮，不畏社會制度與環境的禁錮，依靠心中堅定的宗教信仰，從工作中享受生命的快樂，他說，或許這就是快樂指數比我們高的原因。

孟加拉首都達卡舉行的萬眾宣教活動，是回教在南亞最大，也是僅次於麥加朝覲的萬眾大集會，他目睹近萬名信徒坐火車回家，擠滿火車頂的人潮，在驚嘆與嚇出一身冷汗之餘，見識到孟加拉人民對宗教的狂熱，卻也讓他深刻感受到，金錢不是一切，追求內心的平靜與依託，才是幸福的泉源。

印度傳統新年的「Holi Fastival」灑紅節期間，人們在大街小巷中相互噴灑、塗抹五顏六色的天然粉末，他在粉末齊飛的現場拍完，也一身五彩狼籍。

作品中有印度房子彩繪藍色的城市，他說，這原是貴族專屬顔色，但有年登革熱盛行，傳出漆藍可防疫，才開放平民都可以將房子漆藍。

總統府祕書長陳菊今早出席徐明正新書發表會，讚揚徐明正攝影作品充滿關懷，很值得一看。

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