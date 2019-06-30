台韓觀光交流會議 明年竹市見

2019-06-30 12:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕第34屆台韓觀光交流會議26、27日在韓國慶州希爾頓酒店舉行，就台韓觀光最新趨勢及推廣策略、產品開發新方案、活化地方旅遊資源與創造地方旅遊特色進行交流，交流團也赴大邱、釜山兩座歷史悠久的古城取經觀光推廣。前往參加的新竹市副市長沈慧虹表示，竹市將承接明年第35屆台韓觀光交流會議主辦城市，並於會中力推竹市舊城區好逛好玩的景點與播放在地美食影片，誠摯邀請韓國友人明年到新竹市遊玩。

沈慧虹於會議中表示，今年是交通部觀光局推動小鎮漫遊年，竹市舊城獲選為經典小鎮。舊城區充滿許多古蹟與歷史建物與景點，並有許多道地美食，非常適合用輕鬆散步方式遊逛。外圍有微笑水岸頭前溪左岸與17公里海岸，觀光資源豐富。

而2020新竹市將舉辦台灣設計展，2021將主辦台灣燈會，將吸引更多各地遊客蒞臨新竹市。而這次會議別安排播放竹市美食影片，透過影像的傳播，觸動韓國友人的味蕾，以吸引更多人來台時選擇到訪竹市。影片除引起韓國友人對竹市的美食慾望外，更讓許多駐韓的台灣官員勾起濃濃的鄉愁與回想起家鄉的味道。

主辦單位宣布明年新竹市與台灣觀光協會與韓國旅遊業，共同主辦第35屆交流會議，希望韓國朋友能夠更加認識新竹市。去年兩國互訪約210萬人，期盼明年舉辦時能突破300萬人次大關，並行銷新竹市觀光至國際。

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