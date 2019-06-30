慶成大斗六分院14週年 600人樂活健走

2019-06-30 12:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕成大醫院斗六分院今天慶祝成立14年週年，舉辦「樂活健走，幸福您我」的院慶活動，全程約2.5公里，員工、眷屬及社區民眾有600餘人一起健走，享受醫院安排的假日健康生活。

成大斗六分院院長楊延光表示，成大斗六分院不只是只為了治病而成立，也有促進健康的使命，配合院慶舉辦健走活動，除培養社區民眾及職場員工良好的運動習慣外，同時結合簡單有趣的闖關遊戲，增加彼此的互動，也讓民眾了解改變自己的健康要從生活的細節開始。

成大醫院院長楊俊佑也特地從台南前來參加，楊俊佑說，14年前成大斗六分院在沒有錢、沒有人力下，無縫接軌國軍斗六醫院服務斗六市民，醫院的努力，就是希望讓民眾健康「吃百二」，感謝分院同仁在此持續服務，也感謝鄉親的支持。

雲林縣政府副縣長謝淑亞也一起前來慶賀，她表示，成大斗六分院是我們的好厝邊，給民眾健康，也期待大家都能從成大斗六分院得到預防醫學的知識，大家都不用吃藥，個個健康。

「樂活健走，幸福您我」約有600餘人參加，健走隊伍先行繞院區1圈，再沿著莊敬路、民主街、景文街、中正五街、內側之大學路二段、中正路，最後回到院區，全程約2.5公里。回到院區，成大斗六分院還安排樂活闖關遊戲，7個關卡包括了：無菸家庭好處多、勇敢的說NO、戰勝糖尿病，腎利人生、四癌篩檢知多少、尊重生命愛無限、減重大作戰、樂活大齡好安心等，幫助民眾了解健康的重要性，達到民眾自主健康管理的概念。

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