電子化系統上線 輕鬆「迺」北市動物園

2019-06-30 11:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「嗶」一聲就開逛！台北市立動物園即起凡手持悠遊卡、愛金卡、一卡通、有錢卡，皆可入園，還可用手機購票，掃QRcode入園。大門口也新增電子閘門與自動售票機，遊客不用再排隊等待人工驗票，直接感應即可。

歷經10天休園，北市動物園昨以嶄新面貌再出發，入口處新增電子化收費系統，今天上午舉辦啟用典禮。發言人曹先紹表示，初期仍需要人力引導與協助，一切上軌道後，可減少人工售票人員，改為替遊客規劃與導覽。

過去要進入動物園，僅可使用悠遊卡，或到在售票窗口排隊買票，假日時常可見到長長人龍，曹先紹表示，平日售票人員約3至4人，假日約5至7人，入口電子化收費系統啟用後，自動售票機至多可開啟7台，自動驗票閘門共可開9道。

他說，啟用初期維持原配置人力，同步引導與協助遊客入園，「像是有些還是想用現金購票，有些是系統有bug，電子票證在前端刷了之後，後端反應較慢」。

他舉例，又如一家四口，年紀較大的小朋友需購買兒童票，較小的不用票，家長詢問如何使用電子票證入園等，都需要有人員在第一線協助解決。

除了悠遊卡，即起一卡通、有錢卡、愛金卡也都可刷卡入園，大門口並新增電子閘門與自動售票機，遊客不用再排隊等待人工驗票，直接感應入園。

動物園也建置售票網，民眾可先在網路上購票，還可使用手機購票，掃QRcode入園。

曹先紹說，一切上軌道後，售票窗口的人力就可移至園區內，替遊客進行導覽或行程規劃，人力運用更多元。

動物園昨天首開園，共1萬2601人入園，購票人數為8740人，使用自動售票機購票者為3522人，使用悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡共5218人，其中，使用悠遊卡者為88.62%、一卡通8.59%、愛金卡2.72%及有錢卡0.8%。

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