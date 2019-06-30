確定了！鹿港限定光影饗宴7月14日「熄燈」

2019-06-30 11:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕確定了！彰化縣鹿港鎮端午限定的「光影藝術饗宴」活動，使用2000多盞小燈籠、千萬盞燈飾，營造光影饗宴，原本讓燈只點亮到今天（30日）「熄燈」，不過，因為民眾和商家都希望燈能夠繼續亮，藉由打卡人氣帶來觀光商機，縣府順應民意，今天宣佈再延長週，讓燈籠持續亮到7月14日，縣府歡迎還沒來體驗的遊客把握難得的賞燈機會。

「鹿港光影饗宴」早在端午節前就已登場，燈區地點分佈在中山路燈區，包含光耀端陽樓、雙龍搶珠、薪傳大道、銀河龍舟等燈展，以及桂花巷藝術村燈區，包含祥龍獻星月、龍宮水晶、花樣年華、彩繪燈遊及學生燈籠展，還有文武廟燈區的松鶴富貴花燈展。

城觀處表示，端午節已過，但鹿港限定的端午光影藝術讓每位遊客為之驚艷，創造今年鹿港慶端陽系列活動驚人的經濟效益，並讓遊客印象深刻，原訂6月30日撤展，由於民眾對於中山路雙龍搶珠光廊、桂花巷藝術村彩繪燈籠等光影反應熱烈，同時也是熱門的打卡景點，適逢暑假期間，在沒有多花費經費下，將再延續一波熱潮，讓遊客利用暑假來感受不一樣的鹿港夜風情。

城觀處指出，亮燈延長2週的點燈區只在中山路雙龍搶珠光廊，以及桂花巷藝術村彩繪燈籠海，歡迎民眾趁著暑假假期造訪鹿港，白天漫遊觀光文創市集、晚上欣賞夜間璀璨光影，感受走在鹿港老街和桂花巷藝術村不一樣的感覺。

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