農地旅遊夯 屏東採芋頭輕旅行吸客

2019-06-30 11:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕深度旅遊、體驗旅遊蔚為風潮，屏東高樹鄉種植生產履歷芋頭的農友簡瑋良，與文藻外語大學合作，將在地優質農產結合農地周邊的旅遊資源，推出「生產履歷芋頭採收生態輕旅行」，成功銷售地方農產，同時把農村實際生活的體驗也一併推銷出去，去年10月至今已有超過500名遊客參與。

原先從事工藝品設計、雕刻的簡瑋良，8年前因父母年邁而決定回鄉接手3公頃的芋頭田，鑑於傳統芋頭種植方式對環境土壤衝擊大，簡瑋良參加了屏東縣政府開設的農業大學，將友善耕種的知識實踐在自家芋頭田中，去年開始種植產銷履歷芋頭，並與文藻外語大學的USR社區創業實作計畫課程結合，推出產銷履率芋頭採收輕旅行。

簡瑋良說，高樹鄉是全國第三大的芋頭產區，僅次於苗栗公館、台中大甲，高樹芋頭種植面積達335公頃，每年4至9月是主產期，由於高樹鄉周邊緊鄰著許多自然旅遊資源，比起傳統芋頭的產銷通路，農地旅遊不僅單純銷售芋頭，也把農村實際生活一併行銷。

文藻大學老師林一成、盧美妃也表示，農地輕旅行可以讓每個參與的遊客，清楚了解經過8個多月醞釀的產銷履歷芋頭得來不易，一方面活絡農友產銷與在地旅遊，一方面也讓遊客在旅遊的過程中寓教於樂。

農糧署南區分署長姚志旺說，簡瑋良是屏東第一個種出產銷履歷紫斑香芋，農民對土地的維護與永續經營努力付出，除了吸引遊客青睞，也期待能鼓吹減藥使用、友善環境的風潮，帶動更多農戶有信心投入履歷農產品的生產。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法