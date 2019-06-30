今悶熱慎防過量級紫外線 午後留意雷陣雨

2019-06-30 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日天氣型態和昨天類似，白天多雲到晴，南部、恆春半島及花東會有局部短暫陣雨或雷雨，同時午後在山區及近山區平地仍舊會有午後短暫雷陣雨，前往山區活動請留意天氣變化攜帶雨具，並須留意短時強降雨。

溫度方面，各地高溫在33至35度，在大台北地區、西半部近山區平地以及花東縱谷依舊有35度以上高溫發生的機率，白天外出請多留意高溫並注意防曬、補充水分。紫外線指數方面，全台均在過量級以上，其中高雄、台東更達危險級，請民眾外出時格外留意防曬以免中暑。

另因日照及氣流沉降影響，今日台東縣為高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市近山區或河谷則是黃色燈號，請當地民眾格外注意。

此外，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，所在環境有利其發展，短期內將向西北移動，但暫不影響台灣，氣象局將持續密切注意其動態。

空氣品質部分，今日受西南風影響，上午各地大多為多雲到晴的天氣，竹苗空品區以北位於下風處，擴散條件稍差，光化作用及擴散條件影響致午後臭氧濃度易上升；台灣附近水氣稍多，各地易有午後雷陣雨發生，受降雨洗除影響之區域，空氣品質較佳；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部及雲嘉南沿海地區因地表風速仍偏強，可能有揚塵現象發生；北部及竹苗空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，下週一（7月1日）台灣附近水氣增多，風場以偏南風為主，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下週二至下週四（7月2日至4日）南方的低壓帶形成並北抬，台灣位於低壓帶北側，南方暖濕空氣將順著偏南至西南風進入台灣，各地雲量增多，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其中午後這段期間的降雨會較為全面，至於其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。

下週五至下週六（7月5日至6日）台灣一帶西南風增強，進一步將更多暖濕水氣輸送至台灣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，至於其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 35 28 ~ 34 28 ~ 34 28 ~ 34

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法