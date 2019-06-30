06/30 各報重點新聞一覽

2019-06-30 07:05

自由時報

川習會：暫不加稅中貨 美鬆綁華為禁令

美國總統川普和中國國家主席習近平昨藉著大阪G20（廿國集團）峰會展開雙邊會談，美中同意貿易戰第二度休兵，華府暫緩對三千億美元中國貨加徵關稅、鬆綁華為實質「禁購」美國零組件的限制，北京同意採購「極大量」美國農產品；兩國將重啟談判。

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上路一年 年改省逾281億

軍公教年金改革去年七月一日上路，施行至今即將屆滿一週年，根據銓敘部等資料推估，年改上路一年可節省二八一．五二億元，所節省的經費將全數挹注軍公教退撫基金，加上國軍配合政府精簡政策，退輔會編列一○○億元挹注退撫基金，總共可挹注退撫基金三八一．五二億元。年改避免退撫基金提前破產，確保一個世代的基金永續，由於改革方向正確，總統府昨表示，年改政策並沒有要微調。

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協商卡關 長榮空服繼續罷工

長榮航空空服員歷經十四個小時馬拉松式投票，昨天通過停止罷工，只要勞資雙方簽訂團體協約，罷工即可落幕，但勞資雙方協商團體協約時，資方無法接受勞方提出不得秋後算帳等多項條件，工會今天繼續罷工，七月二日再談。

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蘋果日報

反送中 七一遊行 估百萬民怨上街 港府拒撤惡法 不懲黑警 還調派5千警戒備

港府漠視「反送中」，恐再激百萬民怨上街！香港明將迎七一主權回歸紀念，港人醞釀多個不同形式示威，包括在七一升旗典禮上阻止升旗，表達對示威喪生者的悼念並譴責港府。香港泛民主派團體也發起「七一遊行」籲撤回惡法。但港府不僅未積極回應港人心聲，反以擴大管制、喊停預定活動及調派高達5千名警力等「備戰」態度應對示威，相關作法恐使港人與港府的對峙態勢進一步擴大。

中國禁用巴拉刈 仍可生產恐輸出台灣

台灣農業界最近為禁用巴拉刈掀起爭議，《蘋果》調查，巴拉刈生產廠商先正達（Syngenta）公司總部在瑞士，但瑞士早於1989年就禁用巴拉刈。根據防檢局統計，全球有77個國家陸續宣布禁用或限制使用巴拉刈，包括中國、韓國及越南等國家。台大公衛學院副教授張書森說，中國去年公告禁止販賣、使用巴拉刈，但不禁生產和出口，台灣若繼續使用巴拉刈，將出現中國禁用，但輸出到台灣繼續導致悲劇的荒謬情況。

聯合報

蔡總統：國安主權共識 應不分黨派

台北市長柯文哲日前提到「有人講說什麼國家願景啦，國家主權意識啦，在我看起來都是屁話」，引發議論。蔡英文總統昨表示，不論哪一黨派，國家安全和主權意識應該是大家的共識，國家安全本來就是執政者必須小心翼翼守護的重大事情，她不會用國家安全當做幌子，會非常認真守護國家安全。

權威醫學期刊「刺胳針」列我為陸一省 陳建仁抗議

國際權威的醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）廿五日刊登一篇中國的公共衛生研究，將台灣列為中國一省。副總統陳建仁廿八日深夜於臉書發文，與多名中研院士致函刺胳針編輯部，要求立即更正。衛福部下周也要發文要求更正。

中國時報

對秋後算帳認知不一 團協沒簽成！逆轉 長榮勞資協商破局 罷工持續

原本長榮工會會員昨天投票通過同意資方所提的6協商方案，勞資簽訂團體協約後，結束為期10天的罷工，昨因工會到桃園市政府簽團體協約時，勞資雙方對秋後算帳認知不一，在簽約前一刻反悔，協商破局，罷工繼續。勞資雙方預定周二（7月2日）再次協商。

蔡政府警鐘 川普重申奉行一中

北京觀察「習川會」圓滿落幕，只是這齣看似陸美皆大歡喜的結局，對台灣卻是一記「當頭棒喝」。面對北京端農購大禮，美國總統川普明確表態「繼續奉行一中政策」；利益當前，老美立場前後搖擺早有前例可循，蔡政府此時應懂得「趨吉避凶」，而非一味單獨押寶美方，倘若日後陸美再度劍拔弩張，台灣才有「明哲保身」的退路。

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