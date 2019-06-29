白海豚會轉彎？ 最新研究：台灣白海豚僅存50隻...

2019-06-29 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕最新的白海豚族群監測研究顯示，台灣白海豚僅存50隻！研究人員呼籲，建立白海豚保育區與保育措施，已是刻不容緩。

根據「台灣動物新聞網」報導，這項由林務局補助、台大周蓮香教授帶領，與中興、成大等單位組成的研究團隊所執行的「中華白海豚族群生態與河口棲地監測（II）」研究計畫顯示，近兩年所發現的白海豚數量大幅下降，個體數量也有加速下降的趨勢。而在2018年發現的51隻白海豚，其中一隻在去年10月在苗栗擱淺死亡，亦即台灣白海豚的數量目前僅存50隻。

研究建議，近兩年白海豚個體數量有顯著下滑的趨勢，瀕危情形更甚以往，須立即採取保育措施，與設立保護區。

台灣白海豚主要分布在台灣西岸沿海，因每逢農曆三月媽祖誕辰之際，波浪起伏較小，白海豚在海上的能見度提高，漁民相信是為媽祖祝壽而來，而喚作「媽祖魚」。

2015年的加拿大研究確認，台灣白海豚與中國、香港等地的中華白海豚，為不同亞種，在其斑點與頭骨皆可辨識不同。此後中華白海豚的學名，自「Sousa chinensis」更名為「Sousa chinensis chinensis」，而台灣白海豚則以「台灣」命名為「Sousa chinensis taiwanensis」。

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