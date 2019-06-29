溫世仁文教基金會作文比賽 355位中小學生獲獎

2019-06-29 22:10

〔記者林曉雲／台北報導〕今年國中會考作文主題是「青銀共居」，結合社會議題與跨領域思考，考倒不少考生，溫世仁文教基金會舉辦「中小學作文比賽」，深耕中小學生的作文能力已邁入第15年，今年有7千多件作品報名參賽，355位高國中小學生脫穎而出。教育部政次范巽綠表示，閱讀、寫作、表達，都是非常重要的基本能力，且不只是能力而已，在學習的過程裡，培養了知識、能力、態度，這就是新課綱強調的「素養」，從今年的得獎作品中，可看到學生的進步。

范巽綠表示，很感謝溫世仁文教基金會長期投入中小學作文競賽，為台灣的教育創造最好的環境，讓學生在每個階段都能得到學習養分，對知識充滿好奇、對學習充滿熱情、敢於探究實作，從今年得獎作品中，可以看到學生關懷的層面和生活經驗，也看到學生的表達能力有明顯的進步。

基金會執行長林雅莉表示，希望寫作成為學生一輩子能帶著走的能力，基金會一直相信，寫作是來自於每一位學生對生活的體驗，對人與人之間的互動，以及對於整個社會議題上的關注，從小培養出來對人的關心、對社會的關注，以及對於未來世界的合作，都成為學生寫作的養分素材，進而創造屬於自己的文學作品。

台東大學附小學生楊喬安兩次獲得特優，今年得獎作品是「一次真誠的道歉」，她的作文是描述在犯錯之後，如何勇於承認錯誤並道歉，獲得諒解與幫忙，進而順利完成老師交代的任務，她想傳達，真誠的道歉才可以讓事情完美落幕的重要性。

獲得國中組特優的邱伊敏表示，她很喜歡寫作的感覺，但只是喜歡寫作，並無法得獎，還是需要訓練；同樣是國中組特優的李紫嫣則表示，要寫出好文章，除了平日的練習，也要有更多自己的觀察和想法，老師上作文課會採用電影和時事素材，讓學生藉此有寬廣的世界觀。

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