金蘭盃國際廚藝大賽 洪駿赫、林錫甫、李坤璋奪冠

2019-06-29 22:14

〔記者歐素美／台中報導〕第九屆金蘭盃國際廚藝大賽冠軍出爐!海選入圍的學生與職業組，這次在決賽「神秘黑盒子」指定食材中展現超高水準廚藝。特別是迎戰來自希臘、拉脫維亞的歐洲廚藝好手，可說是台歐廚藝一較高下、中西美味齊聚一堂。這次考題以松露醬油、油膏入菜，學生組南開科技大學洪駿赫、林錫甫及職業組利河伯食創2202李坤璋分別拿下冠軍。

金蘭盃國際廚藝大賽今天在嘉陽高中進行決賽，比賽採黑盒子競賽模式，選手到場才知有哪些食材，並開始設計菜單。學生組南開科技大學洪駿赫、林錫甫，以「金蘭松香溜雞球」、「金豬醬香爆炒豬柳」，展現松露醬油撲鼻香氣，創意十足，但評審認為在醬料運用上還有進步空間。

職業組則由利河伯食創2202李坤璋以「匠心醬藝」、「匠心醬味」奪冠。李坤璋以純熟刀工技法、火候掌握，提升整體風味層次感，現場的評審們驚艷不已，被喻為媲美米其林星級料理。

金蘭食品股份有限公司董事長鍾淳名表示，金蘭是80多年在地的老味道，對醬料品質堅持始終如一，這些年更是將醬料行銷國際，不遺餘力，透過每年精彩的國際廚藝競賽，不光產生多位國際級金蘭廚神，也讓國際評審了解金蘭醬油的風味與特色。

這次金蘭盃選用松露醬油跟油膏，對台歐兩地選手的挑戰性高，因為歐洲人熟松露不懂醬油，台灣人則熟醬油不熟松露，雙方都要發揮實力才能勝出。

評審長張志騰說，金蘭盃這次以「松露醬油與油膏」為題，得分關鍵要在短時間內充分發揮醬的特性，並與食材做搭配，非常考驗廚師的技藝，像是拉脫維亞選手在料理醬汁時，大膽使用醋調味，創造出令人驚喜的口感。

拉脫維亞籍評審Svetlana Riskova則表示，要駕馭醬油需要經驗累積，台灣選手勇於顛覆傳統，創意十足，以獨特料理手法將松露醬油與油膏融入食材中，對於台灣的廚藝料理高度肯定。

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