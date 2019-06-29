新北新月水道節開幕 免費入園吸引上千民眾擠爆園區

2019-06-29 17:48

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府於新月廣場舉辦的新月水道節今天開幕，由於天氣炎熱，開放不到1小時，場內人數已接近額滿，市長侯友宜今到場參觀也表示，新月水道節每年都吸引大量人潮朝聖，但為安全起見會進行總量管制，呼籲民眾可以及早入園，避免向隅。

新月水道節今天盛大開幕，侯友宜不僅到場與民眾一同玩水消暑，並體驗恐龍造型的大型氣墊水滑梯。他表示，今年以勇返恐龍窟作為主題，其中最具挑戰性的就是體驗不到5秒的垂直極速水滑梯，園區開幕第1天就湧入1、2千人，民眾活動期間可以及早入園把握機會。

此外，高灘地工程管理處表示，今年除了打造全新的滑水設施，民眾晚上也能到旁邊的新月橋欣賞「光之律動」光雕秀。活動期間高灘處也會進行水質檢測，提供民眾安全、舒適的遊憩環境。

新月水道節今年以「恐龍」為主題規劃6大遊樂區，其中包括6米高、17米長全透明水滑梯，即日起至7月28日每天下午3點及6點推出兩場次，每場次150分鐘，全程開放免費入園。

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