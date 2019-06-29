勞工局北高雄徵才吸引820人面試 7月徵才列車要接北漂族返鄉

2019-06-29 17:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局今於橋頭國小舉辦北高雄徵才活動，包括南科高雄園區在內有超過40家廠商參與，提供超過1600個工作機會，吸引大批當地民眾求職，約有820人在現場直接與廠商面試，為實現韓市長讓北漂青年返鄉，預計7月27日把徵才列車開到新北市三重區綜合體育館，提供超過300名薪資35K以上優質廠商職缺。

北高雄徵才釋出餐廳襄理、機械繪圖人員、品保事務員、製程工程師、居家督導員、個案管理員、營運儲備幹部等工作機會，其中台京企業公司、台灣福興工業公司及華邦電子公司等在地知名企業最受求職民眾青睞，其他如海底撈火鍋、三商餐飲及長照機構等服務業職缺，也分別吸引許多求職民眾洽詢面試。

勞工局並整合所有資源及服務，包括電子職缺查詢服務，讓民眾更快找到速配的職缺，直接前往企業攤位面試，並設有諮詢服務的專區，安排免費「牌卡測驗」、「職業性向測驗」，協助求職者了解自我潛能及適合職務，專業貼心的服務及保護隱私的巧思，獲得民眾的讚賞。

現場還有國軍人才招募、微型創業、原住民就業、身心障礙者訓練就業等諮詢服務，一次滿足北高雄在地企業及庶民求才、求職、創業等多元需求；王秋冬局長致詞時特別預告，7月27日徵才列車將直接開往新北市三重區綜合體育館，預計將提供超過300名薪資35K以上優質廠商所開出的職缺，歡迎北漂族到場卡位，直接返鄉就業。

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