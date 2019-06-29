籲政府訂罷工預告期防突襲 旅行業者：長榮罷工大家都輸了

2019-06-29 17:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕為期10天的長榮航空空服員罷工終於宣告落幕，旅行業者表示樂見其成，但同時也呼籲政府，應針對特殊行業思考訂定罷工預告期，以免突襲狀況一再發生，後續將視長榮航班資訊狀況，再對相關旅客進行妥適安排。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁樂見罷工落幕，他表示，他不反對罷工爭取權益，但是特殊行業如交通運輸事業，因為涉及到公共利益層面廣，政府未來應該思考調整相關機制，如訂定罷工預告期，且至少有15天，以防止突襲式罷工。

蕭博仁解釋，設定罷工預告期，當工會決定罷工時，還會有一段勞資可協商的時間，旅客、旅遊業者也有緊急因應的時間，不會讓一般民眾變成人質，而且勞資雙方相關訴求都可以直接訴諸於公眾，讓社會評斷。

至於後續處理，蕭博仁說，持續與長榮保持聯繫，跟旅行團的旅客、透過旅行社購票的旅客，都會協助善後，而出團或者滯留的旅客，也會注意長榮提供的航班安排，再進行處理。

創新旅行社董事長李奇嶽認為，這場罷工大家都輸了，空服員訴求沒有被同情、長榮航空損失慘重、旅客及旅行業者則是最大受害者。他認為在後罷工時期，政府真的應該好好面對大眾運輸行業罷工預告期的問題。

李奇嶽說，這是第三次罷工，在前面華航空服員、華航機師罷工時，旅行業一再呼籲政府要制訂罷工預告期，歐洲許多經驗都可以做借鏡，雖然交通部同意，但勞動部卻遲不作為，他要強烈譴責，期望政府接下來可以真的動起來，預告時間長短可以開放各界討論，但是預告期是必須做的事。

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