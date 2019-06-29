漫遊信義文化節展成果 導覽、實境遊戲探索信義區

2019-06-29 17:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市信義區給人時尚潮流的印象，挖掘信義區不同的面貌，台北市信義區公所推出漫遊信義文化節，透過導覽、聲音地景及實境遊戲等方式，讓民眾體驗看見不一樣的信義區，今日在信義公民會館舉辦成果發表的活動，不少民眾到場參與，不少人認為活動設計有趣，有人甚至二度參加文化節的活動，透過遊戲體驗到生死十分有意義。

信義區長游竹萍表示，一個城市常包含多種面貌，不管是人潮的鬧哄、街區的霓虹亦或是溪流的淙淙，全都屬於信義區的樣貌，今年的漫遊信義文化節主題是「計畫之外」，透過活動設計，讓大家認識信義區五大次分區中的六張犁次分區。

信義區79年成立時，由部分松山區及大安區劃分過來，因此六張犁次分區的風土民情和民俗活動，與鄰近的大安區息息相關，今年文化節活動以導覽、聲音地景展及實境遊戲等方式，展現信義區不同以外的風貌，活動獲得民眾的好評。

區公所與信義社大古義人社團及承辦單位聚樂邦，利用側拍來記錄活動過程，在成果發表會中展示回顧影片，讓更多民眾看見不同於過往的信義區。

今日成果活動，有許多參與文化節活動的民眾帶著集章領取紀念小禮品，民眾李小姐說，她去年參加過信義區的實境遊戲，解說吳興次分區的溪流，內容有趣吸引，所以今年再來報名參加，這次深入六張犁的墓區與蔣渭水紀念公園，用遊戲認識信義區，還體驗生死善終議題，很有意義。

游竹萍表示，今年10月信義公民會館將會配合文化局及相關團體辦理眷村文化節，明年則有信義區成立30周年系列活動。相關資訊可至信義區公所「漫遊信義」臉書查詢。

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