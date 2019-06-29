清境高空景觀步道二期延伸工程9月完工 最快10月營運

2019-06-29 17:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境高空景觀步道前年5月完工營運，至今已吸引逾180萬人次造訪，1年門票營收即回本，縣府決定再加碼興建2期工程，從青青草原南票口延伸至北票口，未來步道將從1.2公里變成2公里，預計今年9月完工，最快10月營運。

清境農場為熱門觀光景點，每年吸引上百萬人次造訪，為避免遊客行走在車流量大的台14甲線，與車爭道發生危險，縣府爭取中央補助與自籌款約4700萬元，從國民賓館至青青草原南票口興建兼具通行安全與觀光賞景的高空景觀步道，全長1.2公里，前年5月底正式營運，1年的門票收入即回本，縣府統計至今已有186萬人次造訪，為縣庫增加6400萬元。

縣府也決定投入3000多萬元興建2期工程，從青青草原南票口向上延伸800公尺至北票口，未來走步道的遊客不必再橫越台14甲線，就能抵達青青草原，安全更周到。

縣府表示，2期工程基礎及步道大致完成，下週要進行橫越台14甲線工程，完成後即可全部銜接，希望全部能在9月完工，10月營運。

至於票價研議由50元調整為80元，或與清境農場合作推出步道與青青草原套票，相關營運計畫還需要進一步敲定，縣府也計劃與清境農場合作推動青青草原南票口商圈及停車場改善，提升清境農場觀光品質。

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