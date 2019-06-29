FUN暑假了！台江青春夜行啟動

2019-06-29 17:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕倡議守護河川、保護環境，第10屆「台江青春夜行」，在今（29）日暑假的第1天啟程，百位小台江親師生、校友及「水水長安」志工等老中青三代徒步前進，以行動呼籲大家愛護土地。

一群人浩浩蕩蕩沿著台江山海圳綠道，渡四草湖，參訪台江國家公園，散步北汕尾海岸，再從鹿耳門溪口上岸，抵媽祖宮，再沿曾文溪舊河道，走抵十二佃，將夜宿安佃國小。

台南社大台江分校表示，預計明天清晨再出發，沿溪心寮水圳，在十三佃等待玉山日出，再走回嘉南大圳，迎接嘉南大圳明年開圳1百年，這趟暑假壯遊全程33公里，同時呼籲民眾一起加入山海山圳綠道走路運動，守護河川，留給代代子孫水水的童年。

已經參加9屆的吳同學，目前是大學三年級生，還有升高三的少年台江也都回來陪學弟妹們，給他們加油打氣，期待共同完成這項環境守護的少年成年禮。他們表示，看到長年來倡議的台江山海圳綠道、生活汚水處理廠，陸續完成，感到十分高興。

每逢暑假，台南社大台江分校、海佃國小「小台江讀書會」、少年台江等高國中小及大學青年，舉辦暑假壯遊活動，徒步行走地方鄉親們共同催生的台江山海圳綠道，重新體驗台江先民拓墾之路，營造這條生態與文化綠廊，已成為台江文化優良傳統。

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