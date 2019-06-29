綠色生態廊道躍上全球韌性城市大會 高雄前朝政績世界發光

2019-06-29 17:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕2019年全球韌性城市大會（Resilient Cities 2019）26日於德國波昂舉行，高市府由永續會委員方力行教授、環保基金委員楊磊教授及林啟燦教授輪番上台發表及擔任與談人，分享高雄如何利用濕地、公園綠地與滯洪池所建構的綠色生態廊道，回復城市的生物多樣性、創造都市新地景並發揮防洪治水的功能，深獲各城市代表一致肯定及熱烈提問，而這些成果均為前朝市府建設亮點。

方力行在會中介紹高雄如何在城市中設計出適合生物棲息的濕地，包括以水雉返鄉為主軸的洲仔濕地、利用愛河下游端感潮帶來復育紅樹林的中都濕地，以及位於三民區全台第一座都市型具防洪滯洪功能的本和里滯洪池為案例，說明高雄綠色生態廊道每一座濕地、滯洪池的明智管理及設計理念。

同一時段，楊磊教授，介紹高雄市如何以濕地生態廊道及生態滯洪池做為綠帶基礎建設的主軸，達成滯洪、調洪與水質淨化等防災韌性。

並以流經市區內的四條河川及上游的曹公新、舊圳的生態治理計畫與各個濕地公園及生態滯洪池相互串接等藍綠帶工程為主軸，以建構高雄成為滯洪防洪的韌性都市及海綿城市。

林啟燦向與會者分享，高雄近年推動許多的調適韌性策略，且具備良好的地理位置及交通優勢，林啟燦教授特別藉此國際場合邀請與會者前來本市觀光與交流，有效達成行銷高雄市的效果。

ICLEI為全球最大的國際地方城市聯盟，共有超過1750個城市加入，今年適逢ICLEI舉辦韌性城市大會第10周年，本次大會討論議題，包括：氣候變遷調適、消除貧窮、永續農業生產、多重利害關係人參與、降低災害風險、循環經濟、生物多樣性及綠色運輸等韌性城市創新解決方案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法