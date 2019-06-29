來新竹市舊城區感受竹編公共藝術之美 一起FUN暑假了！

2019-06-29 15:56

［記者洪美秀／新竹報導］來新竹市護城河畔感受竹編公共藝術之美！新竹市府邀請交通大學USR推動辦公室和中華大學，今天起舉辦「FUN舊城-盛夏漫時光」活動，透過竹編建築特色展和舊城故事、週末限定活動和美學展覽等主題，邀請市民來認識舊城文化；透過年輕人的創作與視野，推廣公共藝術，讓舊城區成為竹市的驕傲。

市長林智堅說，這幾年，很多市民跟他說，越來越喜歡走在舊城區及護城河畔，因為友善的步行環境和藍帶水圳，讓大家有時間可以停下腳步欣賞及漫步在城市中，更看見城市的美麗。

林智堅說，他對大學生的作品充滿期待，因為籌備與創作的過程中充滿辛酸與困難，就跟人生一樣，若沒有礁石就沒有美麗的浪花，看到大學生的作品，讓他很感動，未來也會繼續提供舞台給大學生創作，讓大學生有發揮創意的空間。

此次展出的作品由中華大學、交通大學、香港中文大學以及實踐大學跨校合作，並以「竹」為創作題裁，位在隆恩圳開放廣場的《Wind Bow Pavilion _揚流之穹》以故事屋方式，打造親子共讀同樂的空間；親水公園的《TOROO》位在護城河的末端。

北大公園的《一葉: A Leaf》與《聲之雲: Voice Cloud》也成為週末限定表演舞台，也會在特定時間發散朦朧水霧。而在北大公園的《創意行動基地2.0》，運用太陽能供電，是座環保綠能屋。

市府都發處長陳凱凌說，此次展覽有三大核心，包括大學社會責任、舊城文化、地方創新，其中「FUN眼舊城-舊城故事尋寶圖」結合新竹舊城區內11間老店，以故事串聯趣味解謎，邀請市民來舊城區探索和尋寶。

另大同108舊城再生基地及東門市場也有蓪草、竹簍編織、多肉盆栽等手作教學課程，還有FUN畫-舊城寫生趣、故事屋、FUN愛舊城-舊城故事知多少與及攝影展等，邀請市民來舊城區，啟動放FUN暑假序幕，活動到7月7日。

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