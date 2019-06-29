三星上將梨今年減產逾2成 民眾嚐鮮要快

2019-06-29 15:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉上將梨近期進入採收期，不過，由於年初受到濕冷及日夜溫差大影響，加上今年梅雨季雨水過多，農民預估上將梨將較正常年減產逾2成，是繼2016年霸王級寒流之後，損失最多的1年；農民翁松根指出，今年上將梨量少，連供給農會販賣的量，都可能會缺貨，呼籲消費者如果要嚐鮮，應盡快下手購買。

三星上將梨即平地高接梨，以黃金梨、豐水、幸水及有機等4個品種為大宗，每年12月中旬到1月底嫁接國外進口或梨山來的溫帶梨花苞，若順利開花結果，6月下旬開始採收，目前全縣栽種面積43公頃，年產值近億元，是宜蘭縣知名農特產品。

不過，今年1月上將梨嫁接期間，碰上攝氏10餘度低溫，且連續下雨，之後又因溫差大，造成花苞不開花，農民在花苞死掉後，只能嫁接幸水等成長期較短的品種，導致一顆梨樹上有別於往，竟佈滿不同品種的梨子，由於每種梨子都用不同顏色的紙包裹，民眾形容有如「萬國旗」。

「今年上將梨產量很慘！」種上將梨超過30年資歷的翁松根說，今年除了氣溫導致花苞不開花，梅雨季雨量又是歷年最多，導致不少成熟的梨子，梨心因為過度潮濕腐爛，較一般正常年減產約2成以上，是繼霸王級寒流之後，損失最多的1年，連供給農會販賣的數量都可能給不出來。

翁松根指出，梨子數量雖少，但品質還是不錯，民眾如果要品嚐上將梨，手腳要快，趁現在採收期，盡快購買，否則7月中旬以後，可能就會買不到。

翁松根表示，現階段一箱上將梨約賣500元到1500元不等，依照品種及品質定價，他表示，他的果園除了開放一般民眾認養，只要民眾向他買梨子，每箱都會以民眾的名義，捐出100元給長照機構，歡迎民眾踴躍來三星，購買又甜又脆的上將梨。

縣府農業處指出，農民受災，縣府會協助爭取補助，已依農業天然災害現金救助辦法，提供農民每公頃6萬元現金救助，也歡迎民眾踴躍購買上將梨，支持辛苦的農民。

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