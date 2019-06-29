宜蘭藝術自造祭 中興文創園區啟動

2019-06-29 15:46

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣2019藝術自造祭今起至8月4日，在中興文創園區繽紛登場，展開寫生、市集、講座、共創營、戶外藝術裝置等系列活動；同時啟動高12點5公尺、外型如雙手交叉帶有守護意涵的「藝術之鐘」；敲響銅鐘，象徵將藝術創作能量傳播各地、生生不息，宣告藝術自造祭開跑，讓今夏宜蘭旅行更添亮點。

邁入第3年的「藝術自造祭」，今年延續「自造」精神，以繪畫的多元創作、自由揮灑為主軸；鼓勵民眾動手參與，重拾創作樂趣。今天開幕式由湸泧舞蹈團表演揭開序幕，邀請全國大小朋友至中興文創園區畫出心中風景。

宜縣文化局表示，今年活動非常多元，除了創意市場、園區大寫生、戲曲學院特技團表演、自造藝世界講座、藝術共創營等，都充滿特色，還有「藝術自造戶外展」，在園區設置藝術之鐘、戶外藝廊、目光異趣、真相真像等四大裝置藝術，都是園區新亮點。

宜蘭縣副縣長致詞時說，畫畫是0到99歲都可參與的生活藝術，許多知名畫家如藍蔭鼎、藍榮賢、李讚成、王攀元、吳炫三等人都來自宜蘭，可見蘭陽平原是培育藝術的搖籃。

「2019藝術自造祭」活動期間，會不定期公告精彩訊息，歡迎民眾至中興文創園區官網或藝術自造祭臉書粉專查詢。

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