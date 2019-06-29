蘭陽兒童、少年文學獎頒獎 小學生寫詩找自己的「位置」

2019-06-29 14:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府舉辦的第14屆蘭陽兒童文學獎及第18屆蘭陽少年文學獎，今在金車葛瑪蘭酒廠宜蘭會議廳舉行頒獎典禮，共有108件得獎作品；其中，北成國小的方俐心，以「位置」這首詩，獲得國小組中年級童詩類首獎，她說，自己的位置在她人的眼裡，隨著年紀的成長不斷改變，想傳達對「位置」被改變後的失落心情。

蘭陽兒童文學獎及蘭陽少年文學獎，共分為童詩類、文體類、故事類、新詩類、散文類及小說類等6大類組，參賽作品有1163件，由各評審委員選出來自29所學校，共108件得獎作品，今由宜蘭縣林姿妙縣長頒獎表揚，肯定得獎孩子們的用心。

獲得首獎的方俐心，在典禮中也上台朗讀自己創作的詩作，她表示，小時候很喜歡被長輩們說自己可愛，但長大後，隨著弟弟妹妹的出生，她漸漸的不被稱讚，在大人心中她的「位置」不見，讓她一度很難過，每天都在哭，這樣的心情寫成日記，後來也創作為詩作參賽，能夠得獎讓她很意外。

方俐心表示，過去課業上總是輸給姊姊，激起她的好勝心，但還是不如姊姊，這次能獲首獎，贏過得到第3名的姊姊，讓她覺得找到自己的「位置」，也重拾自信。

另外，凱旋國中陳映璉以「阿嬤」這首詩，在國中組新詩類得到首獎，她說，她發現家裡阿嬤所說的每句話，都是為了自己的家人，讓她思考，阿嬤年輕時應該也有自己的夢想，但為了家犧牲，放棄了夢想，她希望透過詩作，向阿嬤表達她的情感，以及阿嬤的內心世界。

林姿妙表示，閱讀寫作能力是追求知識的基礎，需要花費許多時間及心力琢磨，「千里之行，始於足下」，培養孩子的寫作能力要從小做起，只要立刻邁開腳步，勇於創作、不怕跌倒，就能逐步提升學生對於文學之美的鑑賞能力。

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