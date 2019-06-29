協助在地小農 台東雜糧區域加工中心今啟用

2019-06-29 12:41

［記者張存薇／台東報導］台東縣農產多元，紅藜、洛神也赫赫有名，台東縣農會爭取花東永續發展基金支持，「台東縣雜糧區域加工中心」今天啟用，縣農會總幹事戴振東表示，農產豐收時將可協助小農處理、不至於浪費農民辛苦耕種的作物，縣長饒慶鈴則強調，將持續輔導在地設置加工廠，讓台東的產品都能在地加工、真正落實「產地標章」。

立委劉櫂豪、縣長饒慶鈴及水土保持局長李鎮洋、農糧署東區分署長陳昌岑、台東農改場長陳信言、各農會總幹事等都到場見證這屬於台東農業的大事。而台東縣雜糧區域加工中心位在知本東遊季休閒園區，占地400坪，為閒置的農產品包裝場改造而成，設有脫粒、烘乾、包裝等設備，亦有親子體驗教室，可做教育推廣之用。

戴振東說，因為2年前紅藜大豐收，導致部分留在田間直接腐爛、十分可惜，因此在水土保持局台東分局支持下，爭取花東基金增設區域加工中心，希望幫助小農處理作物，未來包括紅藜、樹豆、小米、生薑、杭菊、洛神等都可以利用。

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