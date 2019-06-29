是否同意6方案？空服罷工投票率逾5成

2019-06-29 09:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空空服員罷工第10天，罷工空服員們針對是否同意與資方協調後的6方案投票仍持續中，桃園市空服員職業工會會員代表丁紹明說，領票數已超過1200張，投票率將逾5成。

投票將於中午12點結束，投票採多數決，結果若同意簽定團體協約多於不同意票，將會終止罷工，若不同意的選票多於同意，工會就會繼續罷工，結果預計今天下午2點半公布。

丁紹明說，投票結束後將封票匭，移往附近南福街的多加教會，進行開票作業，過程開放會員、但不開放媒體進入。（10：41更新）

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