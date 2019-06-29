長榮罷工今天落幕？ 預計下午2時公布投票結果

2019-06-29 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空勞資雙方昨日協調出方案，並由罷工會員現場投票，若同意將終止罷工行動，投票時間至今天中午12時，工會預計於下午2時公佈罷工意向調查結果。

桃園市空服員職業工會昨日中午由5位協商代表與長榮董事長林寶水進行協調，雙方協調出的方案分為6大項，包含「不秋後算帳協議」、「飛安服勤獎金短程1趟來回300元、長程一趟來回500元」、「BR198、BR108東京航線10月到3月開放過夜，BR716北京航線4月及6月至8月及開放過夜」、「每月固定舉行勞資協商會議」、「人評會開放民選教官5名」、「每年給予空服員職業工會理監事會務假」。

這份方案將由參與罷工的全體會員進行投票，多數決同意後另行簽訂團體協約，並終止罷工行動，但若不同意將繼續罷工，並依照罷工守則第11條規定，每10天進行投票。

昨晚8點桃園市空服員職業工會召開記者會，表示罷工活動即將落幕的說法是長榮公司的「片面」表述，聲明「會員要戰，工會就戰；工會與全體會員一起同進退」，並強調，空服員職業工會將尊重會員的意願，罷工活動是否繼續進行，視今日投票結果而訂。

昨晚投票開始前，桃園市空服員職業工會常務理事王美心表示，這10天來，她承受巨大的壓力，每天都有人跟她說沒辦法繼續，但理事王以勤拿走麥克風並說，今天在會談中，她們根本不知道資方已有協商代表，準備談判，她們就像是小白兔一樣。

先前外籍旅客強逼幫忙脫褲如廁的長榮空服員郭芷嫣則直呼「真的聽不下去」，向在場空服員喊話「再10天」，接下來10天她不會退縮。

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