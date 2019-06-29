熱氣球嘉年華繽紛登場 26顆點綴台東鹿野天空

2019-06-29 07:35

［記者王秀亭／台東報導］為期45天的台灣熱氣球嘉年華活動，今天清晨在台東鹿野高台開幕，在布農族報戰功、點燃阿美族竹砲儀式後，鹿野高台大草原陸續立起包括海綿寶寶、三隻小蜜蜂等26顆熱氣球，有17顆球自由飛，將台東縱谷的天空點綴得色彩繽紛。

台灣熱氣球嘉年華今年邁入第九年，今天天還未亮，就有大批車潮、人潮湧入鹿野高台，上午5時車潮就已回堵到高台山下，縣府交觀處估計清晨吸引上萬人潮。

當小朋友最熟悉的海綿寶寶、三隻小蜜蜂等造型球逐一立起時，現場陣陣驚呼聲，當熱氣球自由飛，更為現場帶來另一波高潮。

由於今晨高台吹北風，第一顆縣長饒慶鈴乘坐的綠巨人熱氣球一升空，就往遊客聚集的大草原低空飛行，引起遊客驚呼，紛紛拿起相機拍照，也和饒慶鈴打招呼，隨後還有16顆熱氣球陸續起飛，遊客趕緊拍照打卡，為台東行留下美好回憶，還有人坐上車，展開追球行程。

來自台中的劉姓民眾說，依往年經驗，開幕首日可以同時看到最多造型球，昨天小孩國小休業式後，就直奔台東，看著一顆顆造型球立球、升空好興奮，不虛此行。

台東縣政府交觀處表示，配合今年第九年，活動以「幸福長久（九）、夢想童樂園」為主題，規劃9場光雕音樂會為歷年之最，首度開拔到綠島、大武外，更有熱氣球遊樂園、最美星空音樂會、熱氣球野餐日等九大主題活動，同時將鹿野高台打造成「幸福、童趣」的熱氣球派對。

今年同樣邀請世界各地受歡迎的明星造型球，有海綿寶寶、彼得鸚鵡海盜、日本惠比壽、啄木鳥伍迪，還有潑水企鵝與帕逗企鵝雙組合，迎合豬年的豬農夫、墨鏡小豬等40顆造型球陸續登場，還有60年代知名卡通人物的隱藏版造型球將揭曉。

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