06/29 各報重點新聞一覽

2019-06-29 06:22

自由時報

28個產業 薪資全都露

證交所及櫃買中心昨公告上市櫃公司非主管職全時員工薪資，即不含主管的「平民版」員工薪酬，有十一家員工年薪超過二百萬元，其中又以聯發科員工平均年薪達二七○．五萬元最高，台積電二○○．九萬元排第十一名；若以產業別來看，半導體業員工平均薪酬一二二萬元最高，傳統產業中，則以塑化業及油電類一一七萬元最佳。

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長榮空服罷工 落幕現曙光

長榮空服員罷工今進入第十天，因工會前天不再堅持禁搭便車條款及勞工董事訴求，昨天雙方接觸後有突破性發展，長榮資方承諾不秋後算帳，雙方協調後提出六項方案，罷工今天有望落幕。

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侵台颱風 今年估3～5個

梅雨季過去，緊接而來的是颱風季，中央氣象局估計今年颱風生成個數正常略偏多，侵台數量屬正常約三至五個。氣象專家提醒，較密集的發展期落在七月中下旬，提醒民眾及早準備。

詳見侵台颱風 今年估3～5個。

蘋果日報

獲6共識 長榮罷工 最快今落幕 禁秋後算帳 增飛安獎金

長榮空服員罷工今邁入第10天，昨勞資協商出現重大進展，長榮航空董事長林寶水與5名桃園市空服員職業工會會員見面後，雙方互有退讓、達成6大共識，包括發給飛安獎金每趟300到500元、給予罷工會員「不秋後算帳」協議等，工會也放棄「禁搭便車條款」，昨深夜起工會以此方案進行投票，預計今中午開票，若得到多數會員同意，勞資雙方今簽訂團體協約後，罷工就會落幕。

美參院首度建請 美艦定期穿越台海 通過《國防授權法》挺台 府：感謝

美國軍艦繼續定期通過台海有望成為白紙黑字的法案！美參議院前天通過2020年度《國防授權法》，支持對台軍售，更首度建請美國國防部應持續讓美艦定期通過台海，以表彰美國及盟國與夥伴，在國際法允許的任何地方飛行與航行的承諾。我國防部對此表示歡迎，總統府稱「感謝國際友人對台灣安全與區域和平的共同關注與支持」。

聯合報

長榮勞資端出新方案 繼不繼續罷工？工會投票下午揭曉

長榮空服員罷工進入關鍵第十天，昨天長榮航空董事長林寶水與五名長榮空服員代表會面，訂出「新六點方案」，不見勞資沒共識的日支費、禁搭便車條款，但新增禁止秋後算帳。

川習會上午登場 川普：中國還是有機會做些事

廿國集團（Ｇ20）峰會昨天中午在日本大阪開幕，決定美中貿易戰前景與全球經濟情勢的「川習會」今天上午登場，雙方會談結果是全球關注此次大阪峰會的最大焦點。媒體昨天詢問川普是否暫不對中國實施新關稅措施，川普回應，「中國還是有機會做些事情」，他預期今天會是有成效的會面。

中國時報

雙城論壇還未啟程 柯憂民進黨抹紅

名嘴爆，民進黨內初選結束後，「毀柯滅韓」主軸計畫已經啟動，在蔡政府傾府院黨全力打韓國瑜後，目前也展開毀柯計畫。繼經濟部投審會以國安理由封殺台北雙子星案後，即將在下周率團前往上海參加雙城論壇的台北市長柯文哲，昨被問到是否擔心回台後被抹紅，柯回說，「不用等到回來，還沒出發就在擔心了」。

協商共識 長榮罷工今可望落幕

國內史上罷工時間最長的長榮空服員罷工，今天可望落幕！勞動部次長劉士豪昨天透露，今天雙方可望簽訂團體協約，包括日支費改成飛安服勤獎金、禁止秋後算帳等都會納入其中。桃園市空服員職業工會表示，協商結果將交給工會會員今天投票決定。若會員同意，可望結束為期10天的罷工。

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