長榮罷工是否繼續 工會投票前意見分歧

2019-06-29 04:00

〔中央社〕桃空職工昨天晚間10時起針對長榮航空提出的「0628方案」進行投票，投票前有工會幹部向會員喊話妥協，也有幹部高喊「再罷10天」，出現工會意見分歧情形。

桃園市空服員職業工會5名代表昨天下午與長榮航空董事長林寶水碰面，晚間10時針對長榮資方提出的6項「0628方案」進行投票，若多數會員同意該方案，將簽訂團體協約，終止罷工；若不同意，則繼續罷工。

投票前一刻，3名與長榮董事長林寶水面談的工會幹部廖以勤、王美心及黃蔓鈴，一同向空服員們喊話妥協。

黃蔓鈴說，進場和公司協商的人壓力都很大，若會員選擇同意接受公司所提方案，29日她將前往勞動部進行協商、簽約，但若選擇不同意，將必須回到談判原點，也無法從現有方案再往上談。話未說完，現場會員開始鼓譟直問「為什麼？」「罷到底」。

廖以勤則說，並不是要強迫會員們投下什麼選項，而是希望大家理解她們的壓力；她問「所以罷到公司倒了、沒有工作了，你們都可以接受？」

工會幹部郭芷嫣則說，買菜的人第一次會把菜價砍到最低、賣菜的人則會提到最高價，往往不是第一次協商就會成功，認為不應放棄，希望會員再給10天，壓力她來扛，引發會員們激昂回應「一起扛」、「會員挺幹部」。

桃空職工長榮分會會員投票自昨天晚間10時開始，至今天中午12時結束，長榮空姐是否繼續罷工，預計最快下午2時結果出爐。

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