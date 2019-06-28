東港獨一無二「扛魚力士」 堅實肩膀「日扛千斤」

2019-06-28 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港黑鮪魚文化觀光季邁入尾聲，昨天已累積逾1200尾數量，是近5年來最高，其中從船艙把魚搬上魚市場的過程，最近也因為東港區漁會總幹事林漢丑的臉書po文曝了光，原來東港的「扛魚力士」，是全台漁港碩果僅存，這個「默默出力扛千斤」的行業，也造就東港魚市場鮪旗漁業的興盛。

「魚可不會自己出現在市場上！」53歲的許振華是漁民子弟，離鄉背井到北部工作，但仍決定回鄉找到看似單純出力，但實際上卻有許多眉眉角角的「卸漁」。許振華說，最常扛的黃鰭鮪及旗魚，1尾至少重50公斤，曾經有人1人可扛到180公斤重的魚，有時還合力扛黑鮪，1天「千斤」是家常便飯。

「過船猶如翻山越嶺！」許振華表示，扛魚主要針對「現撈」魚為主，而因為東港採議價制，為了搶快及運送效率，漁船通常都併排在市場前岸壁，由於船有大有小，他們得在漁船甲板上船舷邊踩高走低，保持平衡感避免滑倒，不能出錯或摔到魚，穿著特製耐磨防冰的「油衫」確保每尾魚的衛生及品質，就是他們從業一以貫之的目標。

堅持25年後許振華熬成工頭，他指出，60年代開始出現這個行業，80年代達於鼎盛，從巔峰的130人到現在不足30人，但因為吊臂可能傷及較軟的現撈魚，至今仍難以完全被取代。

林漢丑說，東港近20年來轉型發展漁業觀光產業，但就算至今科技發達，這個必要行業仍因粗重年輕人意願低且流動率大，很可能在時代洪流中逐漸沒落消失。不過，這群人肩膀所扛乃是全台唯一特色漁港文化，並造就出東港鮪旗漁業興盛，他要向這群默默付出的「扛魚力士」兄弟們致敬。

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