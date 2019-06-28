村民聞臭1週 䅲查結果未達開罰標準

2019-06-28 21:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉鄭姓農民租用國有財產局河床公地種植芭樂及紅龍果，但他卻運來大量的雞屎及基肥，味道熏得周邊村民食不下嚥，今天縣議員黃盛祿邀集環保局人員到場稽查，村民懷疑鄭姓農民「掛羊頭，賣狗肉」，以種水果為幌子，實際是「生產有機土的發酵場」，但環保局說，農民有農作的事實，臭味不明顯，罪證不足，未達開罰標準。

當地居民表示，過去6天，周邊臭不可聞，鄭姓農民疑似接獲通報，用大塑膠布把基肥蓋住，所以昨天稽查時，臭味未達開罰標準。他們擔心，將來帆布拿掉，臭味再現，居民又要食不下嚥了。

對此，環保局官員表示，他們已告誡該場農民，並責成當地村長，若發現臭味再現，立即規勸，一旦屢勸不聽，他們就會開罰。已有村民放話，準備全天候監控。

鄭姓農民租用一處位於堤防邊的濁水溪公有地，堤防的另一端就是住家聚集的村落。官員今天到場勘查，發現該場近1公頃的河川地，種植約2分地的芭樂和火龍果，田間覆蓋的有機土約有20公分高，田的另一邊是有機土和基肥曝曬場，其中一處用塑膠袋覆蓋，防止臭氣飄散。

到場的環保局官員說，農民租地耕作，使用有機肥，並未違法，現場臭味並不明顯，故不予開罰。

村民廖文璋說，他們長期與這個「雞屎場」為鄰，現場有機肥「超乎尋常」的多，才2分地的農田竟要那麼多的有機肥，他認為農民以耕作為幌子，其實是作有機肥發酵場，藉此圖利，現場有一部挖土機，這部挖土機就是翻攪有機土，趁機出貨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法