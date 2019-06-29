空服員投票決定戰或和 工會幹部：持續罷工可能性很高

2019-06-29 00:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕針對長榮航空資方提出的方案，桃園市空服員職業工會說，28日晚間10點到29日中午12點，讓罷工空服員們憑會員證投票，沒有設定門檻，不論多少人投票，只要票數多的決定，會員們就會遵循。工會幹部私下透露，八方案與資方最初提出的方案「長得幾乎一模一樣」，他們對投票結果並不樂觀，「可能還會繼續罷工下去」。

工會28日晚間8點帶領會員們高喊：「要戰要和，我們決定。」駁斥外界散布明天中午罷工行動就會結束的傳言。

工會幹部說，今天與長榮航空董事長林寶水交換意見的過程，氣氛時好時壞，他始終強調只是交換意見。工會幹部們沒帶入任何協商方案，卻被資方「突襲式」提出方案後，要工會幹部現場簽定，經工會幹部堅決要帶出方案取得共識決，才訂定罷工空服員們投票的辦法。

空服員投票方案如下：

1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

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