採訪中不捨弱勢 媒體詩人吳東興出書助學

2019-06-28 20:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕除了報導，我還能為他們做什麼？彰化縣資深媒體人吳東興採訪之餘，勤耕文學創作，曾獲金鼎獎殊榮，他不以榮耀自滿，更汲汲關注採訪中的弱勢族群，將出版創作版稅贈予公益，今日他再出版散文集「人生蒙太奇」，將賣出100本書的款項全數用來幫助弱勢學生就學。吳東興表示，期望結合讀者力量，讓弱勢學生可以安心就學。

66歲的吳東興擔任採訪記者30年，出版10本著作，去年他將對社會觀察和採訪心境，出版「非詩之詩以及詩非詩手記」，並將首刷100本書款3萬5000元捐贈給母校員林高中仁愛基金，今年他將早、中、近期作品集錦成冊，出版「人生蒙太奇」散文集，今日舉辦出書記者會，他也發願，賣書款達萬元就捐出給弱勢學生。

吳東興說，在採訪過程常碰見弱勢學生跟家庭，他們在求學過程中很需要社會幫助，他除了寫成報導之外，還能為他們做些什麼，讓他們安心求學，將來有所成就回饋社會？考慮能否結合讀者力量做公益，於是興起出書助學想法，去年獲得不錯迴響，今年決定繼續延續下去，他也說，雖然賣書的錢不多，希望藉此拋磚引玉，喚起更多民眾來關心弱勢學生。

員林市光明里長余鍵治說，認識吳東興多年，認同他出書助學理念，一口氣買了35本，除送給親朋好友，也要推廣大眾閱讀，響應公益善行。

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