非洲豬瘟防疫演練 蔡英文：讓豬肉重回外銷市場

2019-06-28 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今（28日）下午至台南後壁營區視導「108年全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演練」，與農委會及台南市政府，視察疫情通報、非洲豬瘟豬隻處理等演習。並表示防疫視同作戰，政府各部會進行嚴格管控，才能防堵疫情於境外，也說明如果順利的話，台灣明年5月就可以成為口蹄疫非疫國，讓豬肉重回外銷市場。

蔡英文指出，中國從去年8月發生非洲豬瘟後，政府就立即展開應變，如今將近1年，政府各部門都會進行嚴格管控，如邊境檢查、民眾宣導、提高罰責、督導廚餘養豬場等措施，多管齊下，才能防堵疫情於境外。

蔡總統強調，防疫視同作戰，非洲豬瘟疫情仍在蔓延，要持續不懈守護台灣的豬，才能維持養豬產業蓬勃發展。並說明22年前的口蹄疫，重創台灣養豬產業，從去年7月開始停止施打口蹄疫疫苗之後，只要再過幾天，到了7月1號，滿1年沒有發生疫情，就可以申辦為非疫區，順利的話，明年5月台灣就可以成為口蹄疫非疫國，讓台灣豬肉重回外銷市場，開創豬肉肉品外銷的高峰。

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