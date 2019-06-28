雲林縣推幸福飽胃站 貧童暑假吃飽飽

2019-06-28 21:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕暑假到了，為避免經濟弱勢學童沒有學校營養午餐會餓肚子，雲林縣府在暑假期間設置學童幸福飽胃站，結合4大超商共同合作，也提供自助餐店、團膳便當供選擇，讓7257名弱勢孩童營養再升級。

雲林縣長張麗善今天偕同縣議員黃美瑤、教育處長邱孝文、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會正、副主席林嘉弘、陳樹泉等人在虎尾立仁國小發放暑假學童午餐待用券，讓經濟弱勢的孩子即使到暑假也不會因為家庭經濟影響身體健康。

張麗善表示，暑假到了，目前中央在寒、暑假補助學童午餐僅就低收入戶學童全面補助，但在雲林縣特偏、偏遠及小型學校占全縣中小學校總數71％以上，在學期間接受午餐補助的經濟弱勢戶學童占總學生數超過15％，除了低收入戶學童尚有中低收入戶、家庭突發狀況或清寒經導師家訪認定等3類狀況學童。

張麗善強調，為讓這些經濟弱勢學童在暑假也不必擔心餓肚子，雲林縣府結合4大超商共同合作，也提供自助餐店、團膳便當等選擇，讓符合領取資格學生就地就近取用，從7月1日起至8月29日，每週一至週五每人每餐55元，但不可提供零食及不具營養價值食物。

邱孝文指出，該政策有7257名學童受惠，讓孩子到了寒、暑假也能持續得到營養和健康的午餐供應，不必擔心受餓。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法