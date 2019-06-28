台82線快速道橋下大變身 成為親子運動好去處

2019-06-28 19:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣台82線東西向快速道路水上段橋下公園，因設施老舊不堪使用，長期荒廢，水上鄉長劉敬祥、立委蔡易餘爭取教育部體育署補助｢水上鄉東西向橋下運動公園興建及綠美化工程｣經費1500萬元，經一年多施工打造慢跑與健走步道，修繕溜冰場，增加籃球場、羽球場、兒童遊憩設施、體健設施及照明設施，讓快速道路下面大變身，今天落成啟用，提供民眾完善運動環境。

嘉義縣長翁章梁、劉敬祥、縣議員林緗亭、楊秀琴、賴瓊如、水上鄉代表會主席林家緯、代表王勇安及蔡易餘服務處副主任陳尚雍等出席今天下午的「水上鄉溪洲運動公園落成啟用典禮」，翁章梁說，感謝劉鄉長、蔡立委爭取經費，為民眾打造長度500公尺左右的帶狀運動，不僅能讓民眾運動，未來區域性運動如籃球賽、羽球賽等，都可在此處舉辦，增進居民健康及提供運動精彩賽事。

翁章梁也說，運動公園內有兒童遊憩設施，是親子同樂的好去處，讓鄉民可以輕鬆漫步、享受天倫之樂，提昇社區生活品質，增加休憩健康樂活空間；許多民眾今天前來運動，認為在橋下可以遮風避雨，夜間還有照明設備，適合老中青小朋友來運動。

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