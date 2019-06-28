長榮罷工可能明天結束 勞動部：勞資下午協商和諧

2019-06-28 17:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空空服員罷工邁入第9天，今天下午勞資雙方在勞動部協調下，進行會面。會後，勞動部次長劉士豪出面受訪表示，雙方因協調情況和諧，有了互信基礎，待空服員的幹部跟罷工空服員們會員說明方案內容，若得到滿意的話，也許明天就能簽訂團體協約，結束罷工。

今天下午在勞動部協調下，長榮航空勞資雙方進行會面，勞方由工會理事廖以勤、常務理事王美心、李瀅、工會監事黃蔓鈴及會員代表趙婕歡；資方則有長榮航空董事長林寶水、總經理孫家明等人。

劉士豪表示，雙方20日直播的情況下，長榮航空和桃園市空服員職業工會協商，本來在25日要再進行協商，不過雙方因為要討論些問題，需要深思熟慮，特別是工會的部分需要跟會員談訴求，在時間上一直延到昨天下午，又有再一次的協商，而這次的協商有了明確的協商跟原則。

劉士豪說，昨天晚上又再一次促成雙方，在今天下午由空服員職業工會5位會員跟林寶水董事長進行溝通，了解了空服員的想法，他對於空服員提出的問題，表達會盡量改善制度，盡量增加溝通管道，後來協調情況和諧，雙方有了互信基礎，有關於空服員訴求，也有相當大的進展，空服員的幹部會跟罷工空服員們會員說明方案內容，得到滿意的話，也許明天就會有很令人振奮的成果。

劉士豪進一步說明，關於公司管理部分，因為較細節無法在8大訴求中提出，林寶水在了解後，也表示會立即改善，盡量滿足空服員的需求，並透露8大訴求雙方已有具體方向，但必須經過會員理解，涉及訴求需要讓會員理解，所以不方便說明，但方向是樂觀的，幾乎沒有卡關。

劉士豪表示，今天可以說是協商的前奏，等工會幹部徵詢會員的意見後，如果會員大致都同意，也許明天會有具體的成果，媒體追問何謂具體成果，劉士豪回應，是簽訂團體協約，至於媒體好奇，看起來明天工會還是會投票，劉士豪則說，不曉得會員是用什麼方式，這部分要問工會幹部。

媒體詢問，明天簽團體協約，就會結束罷工？劉士豪說，「對啊！如果簽完團體協約，這個罷工就可以結束」，但是否簽完團體協約，即刻解除罷工？劉士豪則表示，需請問工會幹部，無法代替工會說明。

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