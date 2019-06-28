公車驚魂記！司機急關車門 夾壞娃娃車嚇到媽媽

2019-06-28 20:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位媽媽前晚抱著嬰兒攜娃娃車搭公車，到站人剛下車司機就急著關門駛離，導致車門夾到娃娃車連輪子都掉了，這位媽媽覺得「司機不知道在急什麼？！」向民代投訴說，還好嬰兒當時沒在娃娃車上，否則後果令人不敢想像，民代則說，已向交通局公車處反映，要求釐清事發經過究責。

這位媽媽是新住民說，本月26日晚上8點多，用揹巾抱著4個月大嬰兒攜著娃娃推車搭乘72路公車，搭到文心路山西路口站牌下車，當時她抱著嬰兒又提著東西、娃娃車，未料人才剛下車，司機就急著關車門要駛離，導致車門夾到娃娃車。

由於娃娃車上還有包包，她唯恐公車駛離連內有錢包的包包都不見了，一度跟著包了一小段想用力拉出娃娃車，突然驚覺此舉太危險作罷，也還好她及時放手才未造成拖行等更嚴重意外，而司機可能是當時有其他乘客提醒才趕緊停車下車察看，只是娃娃車輪子因此被夾到脫落掉在車內，娃娃車則掉在路面，令人捏了一把冷汗。

讓位媽媽當下只覺得很危險，搞不懂司機不知道在急什麼？！她同時向民進籍市議員陳淑華投訴此事表示，還好當時為了方便用揹巾抱小孩，如果小孩是坐娃娃車，後果令人不敢想像。

陳淑華說，目前公車到站時會廣播，但是否能增加「要關門了」的廣播提醒乘客，且公車車門應有防夾功能，當天是否失效才衍生夾娃娃車的驚險意外，相信公車司機應該不是有意的，可能是視線有死角導致，今天已向市府交通局公車處反映此事，公車處表示將調閱相關的影帶過濾，進一步釐清事發經過究責改善。

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