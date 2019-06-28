5月考上星宇仍參加長榮罷工 星宇：這是個人行為

2019-06-28 15:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工進入第9天，有眼尖網友發現，桃空職工副理事長廖以勤於6月23日率隊到機場，脖子上掛「請不要責怪地勤」的牌子試圖慰問地勤的空服員中，有人已在5月考上了星宇航空，將於7月1日正式報到，卻繼續以長榮航空空服員身分參與罷工並在媒體前公開露面。

星宇航空公關長聶國維表示，確實有人提醒星宇航空這件事情，不過公司認為這是她個人行為，希望未來加入星宇航空後，能夠體諒到所飛的航班很辛苦，並認同星宇企業文化。

聶國維表示，星宇航空今年1月宣布招募首批空服員，共有逾8000人報名，後續經過非常嚴密審核，面試過程中間特別注重有專業的技能、服務熱忱，及告知應徵者，將來營運初期會先從東南亞短程航線開始飛，班表比較辛苦，最終於5月確定將錄取的120人，首批48人將於7月1日報到。

聶國維強調，星宇是要錄取有經驗的空服員，有無加入工會基本上不在考量範圍內，因為加入工會成員很多，不可能一一去問應試者，這會產生不必要的誤會。另外，星宇航空預計今年度會招募第二批空服員。

對於桃空職工罷工訴求中的勞工參與公司治理，聶國維說，星宇不會同意這件事情，但以董事長張國煒的作風，他會經常到第一線，跟空服員、機組員溝通討論，相信這種走動式管理，能夠消醚機組員沒有必要的誤會。至於未來星宇航空開航後，是否已決定日支費金額，聶國維說，日支費會參考友航的方法，製訂給付標準。

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