真的有一頭乳牛進新竹市府！竹市小小獸醫營開放報名

2019-06-28 17:45

［記者洪美秀／新竹報導］真的有一頭乳牛進市政府！新竹市府舉辦小小獸醫營，今天請來香山牧場的乳牛擔任獸醫營宣傳大使，讓市長林智堅為乳牛做超音波健檢，林智堅說，今年市府舉辦的「小小獸醫夏令營」，會與元培醫事科大、香山牧場及農科院合作，會帶小朋友到牧場體驗替乳牛健檢，還可學習如何幫毛小孩洗澡，是最佳的生命教育體驗，歡迎家長為小朋友報名。

林智堅說，愛護動物的觀念要從教育扎根，他上任後每年都舉辦小小獸醫夏令營，已培育出90名小小動物親善大使，且3年來舉辦超過160場的生命教育講座，有超過2.8萬名學童參與，將愛護動物觀念帶入校園，期許讓竹市成為友善動物、尊重生命的學習場域。

另市府也推動「友善校犬計畫」，媒合動保所收容的流浪狗與轄內有意願的學校，讓個性活潑穩定的狗狗進駐校園陪伴孩子，已有高峰、南隘、南寮國小、富禮國中、新竹女中等五所學校加入，未來市府會持續鼓勵學校與動保所合作，找到適合學校的校犬，除是生命教育場域，也幫流浪狗「找頭路」擁有溫暖的家。

產發處表示，市轄香山牧場從1988年創辦後，30年來投入乳牛畜牧業，以自產自銷的「香山牧場」鮮乳打出品牌，飼養兩百多頭乳牛；元培醫事科技大學開設寵物保健學程，也培育寵物醫療保健、事業經營管理、輔助治療等寵物專業照護人才為教育目標。

處發處表示，新竹市動物保護教育園區今年會落成啟用，園區會提供收容動物好的醫療照護、收容隔離杜絕疫病、舒適的生活品質、動物行為訓練教室、戶外寬廣空間及良好生命教育場域，期望翻轉流浪動物命運，讓竹市成為友善動物城市。

動保所表示，今年的夏令營活動精采可期，包括會到香山牧場，穿上全套防護衣體驗幫乳牛直腸健康檢查、獸醫師示範與解說如何幫牛抽血及打預防針、還可餵食牛吃草料與精料，並觀摩牛糞尿如何分離處理及再利用。並會到元培醫事科技大學寵物保健系，學習實機操作超音波檢驗儀器掃描狗貓身體、寵物醫療及營養課程，並體驗幫狗狗洗澡美容及如何使用寵物運動輔具。

第2天則是了解狗狗的行為模式及實地與狗醫師接觸應用所學，還會到農科院了解豬隻的從出生、成長、屠宰場及上市的一生，體驗防範動物疾病的動物用疫苗如何製造及生產，學習豬隻重要疾病及體驗獸醫師在屠宰場的工作。夏令營名額有30名，預先報名到7月5日，7月8日公開抽籤，可電洽：03-523-4853。

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