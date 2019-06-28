武俠裝置藝術高掛宜蘭傳藝中心 邀遊客暑假入園當「大俠」

2019-06-28 17:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕暑假昨天登場，宜蘭傳藝園區邀明華園日字戲劇團，在暑假期間駐點，園區新設多處「武俠風」的裝置藝術，及全台首場實境武俠版的全員逃走遊戲；傳藝園區表示，暑假7、8月延長營運至晚間8點，宜蘭縣民傍晚6點可免費入園，邀大家一起入園扮「大俠」。

暑假期間傳藝園區以「功夫」為主題，推出展功夫系列活動，8月由「台灣第一丑角」之稱的陳勝，領軍明華園日字戲劇團以《王老虎搶親》駐點演出；另8月24、25日，陳勝加碼專場《丑藝女之胖妞戀歌》。

傳藝園區表示，配合武俠風主題，今年園區新設多座武俠風格的裝置藝術，7月每日下午則有20分鐘「大俠人人拍」快閃體驗，由專業武打演員教遊客擺姿勢，大秀功夫味。

此外，暑假期間則有全台首座真人實境武俠版全員逃走遊戲，報名玩家須化身逃犯，在全園區穿梭解謎，閃避大俠緝捕；傳藝園區指出，遊戲耗時約50分鐘，過程緊張刺激「燒腦」，優勝者可入住傳藝老爺行旅，暑假僅7月10日、8月14日兩場。

負責傳藝園區營運的全聯善美的文化藝術基金會表示，配合暑假人潮，園區7、8月每天延長至晚上8點，下午4點後遊客可用100元購票入園，下午6點宜蘭縣民憑身分證免費。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法