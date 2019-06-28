休園長假結束 台北市立動物園明日開門迎客

2019-06-28 14:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園「不對外開放」今日進入最後一天，明天將重新開園，大貓熊「圓仔」傻萌的臉龐、紅鶴們一派悠閒的優雅身姿，以及水獺家族充滿活力的追趕跑跳，讓許多遊客懷念，動物園準備多項來園好禮要送給遊客，動物們都元氣滿滿期待著明天與大家見面。

配合明日重新開園，動物園「電子化收費系統」同步上線，園方準備限定禮物要送給大家，6月29日至7月1日這三天，每天前200名入園民眾將獲得小禮物一份。

北市立動物園臉書粉絲專頁已經公開「電子化收費系統」操作影片，只要6月29日當天來園，在FB公開分享影片並tag一個好友，就可以得到限量300份的好禮。最後一份大禮就是，第10萬位入園的遊客將可以一人獨得慶祝神秘禮。

園方表示，電子化收費系統提供悠遊卡、一卡通、有錢卡和icash2.0等電子票證，「嗶一下」快速入園，還有全新的網路購票系統可供民眾手機購票（一機限一票），只要掃描手機上的QR Code就可入園。

不過紙票卷是回憶，甚至有遊客蒐集著從以前到現在的動物園門票，園方表示，在自動售票機與人工售票窗口還是可以買到紙票劵，讓紙票回憶延續下去。

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