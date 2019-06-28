跟老舊自來水管說掰掰！立委3年爭取4.5億 汰換潭雅神后管線

2019-06-28 13:07

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸考量自來水管線使用年限及因應當地用水需求，持續為各區爭取自來水管線工程，3年來成功爭取選區自來水管線汰換總經費共4.5億元。今年度管線汰換工程範圍包括潭子區潭富路、大豐路、大雅區文化路、中清路三段、神岡區中山路、神洲路、三民路、后里區圳寮路等，以維護鄉親用水品質。

洪慈庸表示，自來水管線老舊恐增加漏水、破管機率，影響當地用水品質，經里長反映，她積極協助向自來水公司爭取優先汰換已逾使用年限的老舊水管，今年潭雅神后汰管工程正在進行，埋設汰換100至400mm的自來水管線，管材亦選用耐用的延性鑄鐵管（DIP），完成後潭雅神后共有3128戶老舊用戶管線將受惠。

自來水公司指出，今年度潭雅神后汰換工程總經費共2億5111萬元，目前已完成后里區圳寮路汰換9345公尺，4939萬元；潭子區潭富路、大豐路等汰換長度4160公尺；潭富路二段157巷、大豐東三街72巷等汰換管線長度407公尺，預計8月底完工；神岡區三民路等汰換9819公尺，預計7月底完工；中山路、神洲路等汰換6586公尺，預計明年4月底完工；大雅區文化路、中清路三段等管線汰換長度7486公尺，預計明年2月底完成。

洪慈庸在臉書PO文表示，全台有近50萬家戶沒有自來水，多因經費卡關，她在3年前上任後積極盤點並爭取自來水延管及汰換，3年多來成功協助潭雅神后管線汰換工程共計4.5億元。

洪慈庸說，為地方爭取建設，不會因為地方偏遠或住戶少就放棄，自來水管線延管及汰換，可確實改善當地用水品質，未來也將持續重視地方民生需求，為民眾「一步一步完成這些小小心願」！

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