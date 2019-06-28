「把責任推給鳥嗎」台中公園處處鳥糞 議員批市府僅貼告示提醒

2019-06-28 12:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中公園環境髒亂且惡臭難聞，市議員江肇國獲報實地走訪發現，公園走道隨處可見滿地鳥糞，湖水也因排泄物而優養化嚴重。他今（28）日痛批市府擺爛心態，不僅綠柳川不維護，現連台中公園也遭殃，連網友都看不下去，丟臉丟到國際！

江肇國說，台中公園有百年歷史，湖心亭也是台中市徽，這座公園等於是台中的門戶與象徵。過去林佳龍市府為整治日月湖，特別進行百年來首次的池底清淤，並規劃引水旱溪，替幾乎是封閉式的湖泊引進活水，加速循環，解決日月湖長年的惡臭問題。

但他上月就接獲晨運民眾陳情抱怨，無奈反映後1個月過去，環境沒有改善還持續惡化，市府唯一的作為只有張貼告示，要民眾「注意鳥糞，敬請見諒」江肇國痛批，現在是把責任推給鳥嗎？這樣的市長誰能原諒？搞不懂這個市長究竟能做什麼？

江肇國表示，市府擺爛不僅影響市民的日常休閒生活，也讓觀光客在國際旅遊評論網Tripadvisor上留下「一大堆鳥糞的地方，經常清洗一下吧！」的負評，這些評論全球都看得到，丟臉丟到國際上，再這樣下去台中如何洗刷臭名，接下來的購物節和台灣燈會辦得下去嗎？

市府建設局表示，台中公園近期因綠川下游正在進行整治工程，鳥群大量遷徙至台中公園，數量高達數千隻，市府已請維護廠商增加地面鳥糞清除頻率，並會同相關局處檢測水質，目前水質良好並無優養化、污染等情形，後續也將請動物保護防疫處進行排泄物檢測，並持續監測水質，維護公園環境。

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