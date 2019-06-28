星光夜遊氣象局 趣味活動學科普知識

2019-06-28 13:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央氣象局今年局慶開放參觀活動從明日起展開，將為期3天，民眾可實際體驗地震、了解風災重建、科普桌遊及認識星象等，從趣味互動中獲得氣象科普知識，尤其明天將有星光夜活動，氣象局特別延長開放時間到晚上9時，適合全家大小一起參與。

氣象局說，今年活動也邀請國家地震工程研究中心、國立科學工藝博物館、國立台灣師範大學地球科學系、科學教育中心、淡江大學通識與核心課程中心等單位一同協辦，可以讓民眾認識更多元的科普知識。

氣象局表示，今年為「921震災20週年」，又恰逢該局地震測報中心成立30週年，因此特別規劃以「震撼教育-地震測報中心30週年特展」為主題，透由特展呈現30年來地震測報工作在不同階段的里程碑，以及成果。另外，今年同為「莫拉克風災10週年」，因此也將展出氣象局10年來在氣象預報作業上的變革與精進。

氣象局也說，本次特展包括有「地震速報預警系統及應用」、「海陸聯合觀測網」、「SOS劇場」、「環形劇場」、「愛上主播檯」、「太空天氣專區」、「互動魔術」等，並可以參加「雲寶出任務」電子集章兌換紀念品，整體內容豐富，詳細活動內容請民眾至氣象局網站首頁查詢，也可預先下載安裝「e起遊氣象」App數位導覽，以規劃參觀動線。

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