大學指考123名特殊考生 台大在桌子下墊磚頭

2019-06-28 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考將在7月1日登場，今天天氣酷熱，指考考生揮汗看考場，全國指考考生總人數約4萬9千人，特殊考生則有123人，其中三分之一、41人在台大特殊考場應試。教務長丁詩同表示，台大為特殊考生準備妥適的試場，有兩個單人試場，另也準備點字機、放大鏡、電腦等設施給特殊考生應試使用。

台大特殊考場的41位特殊考生，以13位自閉症學生人數最多，其中一位自閉症考生要求單人試間，教務長丁詩同表示，主要是該名考生應試時使用電腦會發出聲音，也怕干擾其他考生作答，因此台大備妥電腦單人試場提供該考生應試。

另一個單人試間申請的特殊考生則是情緒障礙，教務長丁詩同說明，該考生會發出聲音，有時候可能會唱歌，也為免干擾其他考生，因此提供單人試場。

還有一位特殊考生為了輪椅的尺寸，申請特殊的應試桌子，教務長丁詩同表示，台大找到比較大桌面的桌子，但高度比考生需求的低，因此在4個桌腳下方墊磚頭，提高桌面高度約10公分，該特殊考生已試過此桌子，輪椅也剛好可放入，考試應無問題。

此外，有一位患有糖尿病的考生，因要隨時檢測血糖，因此特別向大考中心申請，須隨身攜帶血糖檢測機、胰島素注射、水、糖或含糖飲料，教務長丁詩同表示，因為均非應試用品，是事先申請獲得大考中心核可，該特殊試場有台大監考老師，特殊考場也有安排醫護人員待命，協助考生順利應試。

台大41位特殊考生障別包括自閉症、肢體障礙、學習障礙、妥瑞氏、視覺障礙、情緒障礙、亞斯伯格、強迫症、腦性麻痺、糖尿病、躁鬱症、注意力失調、焦慮症及憂鬱症等。

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