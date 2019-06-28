打造最強的影子戲法 奇美博物館推出影子魔幻展

2019-06-28 09:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館邀請11國、15組頂尖影子藝術家，全新策辦的「有影無影？影子魔幻展」，將於7月中旬登場，40件驚奇作品，呈現出最強的影子戲法，要讓人大開眼界，配合活動，還首度推出影子兒童夏令營 「彼得潘光影冒險」，邀請各界共襄盛舉。

這場奇美博物館的年度大展，將從7月13日起，持續到明年的6月2日，來自全球的頂尖影子藝術家，以「一人一空間」為規劃，呈現出40件趣味十足，又發人深思的精采作品，希望帶給民眾感受前所未有的影子魔力。

奇美博物館表示，展覽中每件作品的實體與影子，各有巧妙的創意設計，包含抽象雕塑反映的影子，並非雕塑輪廓，而是一段發人深省的詩句；簡單的摺紙所呈現的影子，卻是人的側臉；還有藝術家將影子與塗鴉結合，每個「影子塗鴉」都是一幅幽默的圖畫。

另外還有充滿光的空間，一旦走入，吸引視線的不是光，而是一片美麗幻影等，各種「如影不隨形」、「物體不動影子動」的不合常理之視覺感受，將衝擊觀者的思緒，顛覆人們的生活認知，讓大眾重新思考虛與實、主與次、真與假的界線。

奇美博物館指出，此次參展的藝術家，包含曾獲選「21世紀十大前衛藝術家」之一的山下工美、被評為「荷蘭最傑出藝術家」的迪特．韋吉曼（Diet Wiegman），還有靠著一支影子創意影片，獲得全球超過千萬人次觀看紀錄的比利時導演文森．巴爾（Vincent Bal），堪稱影子界超級網紅。

台灣方面則有當紅藝術團體「豪華朗機工」、台灣數位體驗設計團隊「叁式」、創新多變的現代偶劇團「無獨有偶」；以及被稱為「台灣首席手影大師」的張正龍，也首度跨足藝術領域，打造《博物館夜遊記－魔法師和他的朋友們》的實驗性創作，陣容堅強。

配合特展，7月12日將舉辦開幕之夜，邀請民眾一同在館前戶外廣場欣賞手影表演與光影秀，翌日起推出親子最愛的兒童夏令營「彼得潘光影冒險」，引領孩子從五感體驗的影子遊戲中快樂學習，已受理報名。

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