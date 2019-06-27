誤會大了！「歐麵線」傳承70年 家族其實姓歐陽...

2019-06-27 21:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小鎮密度最高的美食就是麵線糊，而鹿港歐陽家傳承三代的手工麵線，也在鹿港飄香70年，但歐陽家族所做的麵線不叫歐陽麵線，而是叫作「歐麵線」，這一切只因21年前採用設計者的提議！

說起歐陽家的手工麵線，第二代的歐陽鉌說，父親在台北學到做白麵線的技術後，搬到鹿港後，就繼續以手工麵線養活一家大小，原本是在埔頭街，後來遷到中央廣播電台鹿港分台一帶，方便製麵與日曬，近年來改成室內製麵，就不必擔心下雨了。

歐陽鉌表示，手工麵線非常辛苦，因為當麵糰筋度剛好時，就要趕快製作成麵線，完全都不能等，也不能稍作休息，實在很耗體力，還好兒子歐陽達廣願意接手，讓手工麵線得以傳承。

不過，明明做麵線的是歐陽家族，但麵線外袋上卻只有印著一個大大的「歐」字，第二代的歐陽見奇表示，當初請人設計外袋，設計者提議就用姓氏的第一個字來印，這也是歐陽家族生產「歐麵線」的由來！

歐陽見奇說，自家所生產的麵線，分成紅、白兩種，白麵線就是直接風乾即可，而紅麵線還要經過烘烤，讓白麵線色澤變紅，吃起來口感比較Q，麵線糊、麻油麵線大多採用紅麵線；白麵線口感比較軟，主要是煮豬腳麵線，或是做成拌油麵線。

「每天幾乎都工作12小時！」歐陽見奇說，因為工作太辛苦，根本就招不到員工，只有家族代代相傳，才能把手工麵線傳下去。

鹿港鎮長許志宏表示，麵線糊對鹿港人來說，有份特殊的感情，既是早餐也是點心，希望未來能朝觀光工廠發展，讓更多遊客看到手工麵線的製作過程。

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