623反紅媒遊行紀錄片出爐 館長：幾十萬英雄的事蹟！

2019-06-27 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢、時代力量立委黃國昌在23日下午舉辦「反紅媒大遊行」，儘管下著大雨，但大批熱情民眾仍湧上凱道，將鄰近捷運站擠爆、景福門被團團包圍。今（27）日館長團隊製作的紀錄片出爐，館長立刻在臉書分享影片，並稱這是「623這幾十萬英雄的事蹟」。

6月23日遊行「做自己的英雄 拒絕紅色媒體、守護台灣民主」紀錄片在今晚約8時30分時於YouTube頻道發布。包含幕後志工風雨中發放文宣、T恤、標語小物；來自各地參與活動民眾的受訪片段；以及粉絲對館長的溫情喊話，皆盡數收錄於影片中。

YouTube影片發布後，館長也在臉書分享了這部影片，他表示：「我是台灣人，我要保護我的國家」，他希望所有熱愛這個國家的朋友，一起分享623這幾十萬英雄的事蹟，「答應我分享出去，謝謝你們」。

該影片發布不到一小時，已迅速累積3萬多次點閱；館長的臉書貼文也有近1500次分享。網友紛紛留言表示「榮幸參與這項活動也有幸也能出現在影片當中，我要大聲的說：我是台灣人」、「我很榮幸6/23能夠與大家站在一起」、「今天生日，能看到這個影片算最好的生日禮物了」、「這次的623真的很感動！大家都辛苦了！館長加油」、「紅媒滾出台灣」！

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