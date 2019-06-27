桃市3路口試辦拉鍊行穿線 讓盲人穿越更安全

2019-06-27 21:32

［記者謝武雄／桃園報導］為提供盲人更好行走環境，市府交通局選定中壢區六和路、九和六街等3處路口試辦「導盲拉鍊綠底行穿線」，除在斑馬線底部劃設綠色鋪面，警示車輛駕駛注意行人外，另提高標線材質防滑係數、並將斑馬線左右錯開，讓盲人更容易辨識方向通行安全，由於斑馬線左右錯開宛若拉鍊，才稱呼為拉鍊行穿線。

交通局副局長張新福表示「導盲拉鍊行穿線」是參考國外道路案例，並融合內政部營建署推動的導盲標線，該行穿線是以分向交錯如同拉鍊般的斑馬線，讓盲人在斑馬線行走時，可以辨別左右方向，另標線厚度略高於傳統標線，並採「BPN 65」高防滑係數材質（一般防滑係數為BPN 45），以保障路過行人安全，避免打滑危機。

張新福說，行人行走於斑馬線時，為了閃避對向行人，常會跨越於線外，而未行走於斑馬線上，不但無法保障自身的安全，當發生交通事故時，還有責任釐清的問題，如今推出拉鍊式綠底行穿線，不僅加大行人空間區分通行方向，也讓盲人行進時有所依循，不會走錯方向。

試辦路段除中壢區六和路、九和六街口外，還有桃園區南平路、中埔六街口及蘆竹區大竹路、大新路口，除了拉鍊行穿線外，地面上還標示，「望左 LOOK LEFT」、「望右LOOK RIGHT」等標字，提醒低頭族穿越路口時應左右張望確認來車。

導盲拉鍊綠底行穿線，地面上還標示，「望左 LOOK LEFT」、「望右LOOK RIGHT」讓過馬路民眾小心。（市府提供）

導盲拉鍊綠底行穿線，地面上還標示，「望左 LOOK LEFT」、「望右LOOK RIGHT」讓過馬路民眾小心。（市府提供）

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