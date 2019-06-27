台東「火攻」秋行軍蟲喊卡 花蓮稻農仍盼比照辦理

2019-06-27 20:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕由於秋行軍蟲老熟幼蟲會鑽入土中化蛹，為防止疫情擴散，台東縣府上週「暫時同意」農民焚燒稻田，正值一期稻作收割期的花蓮玉里、富里農民，最近也要求比照辦理，縣議員王燕美今天到縣府陳情，她說「火攻就是最天然防治害蟲的方法」，「難道幾天的燒稻草，會比工廠污染還嚴重」？但花蓮縣府農業處表示，防治仍以噴藥為宜，不宜直接焚燒稻草，而台東縣府也因環保署要求，燒稻草政策今天喊卡。

由於秋行軍蟲疫情擴散，台東縣府農業處依空氣污染防制法「緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染之動植物」，「暫時開放」稻農燃燒田區稻草，期間是本月21日到30日，每天下午開放3小時，下午4點前火必須熄滅，需事先申請，上週一開放，包括池上、關山、鹿野各地農民都放火燒田！結果台東縣府今天緊急政策喊卡，強調「不再受理申請案」。

花蓮縣議員王燕美今到縣府向秘書長顏新章陳情，她說，縣府24日到南區宣導防疫，現場有6、70位農民都反應，希望開放稻田焚燒防治秋行軍蟲，但縣府仍不准農民焚燒，引發眾怒。她質疑：「農民一年一次的燒稻草，有比工廠一年200天的煙囪排放的污染嚴重嗎」？

曾獲日本「米‧食味鑑定師協會」特別優秀賞，玉里鎮稻農彭鏡興認為，自古以來農民習慣在一期稻作後焚燒稻草，目的就是防治病蟲害，且草木灰是鹼性，可改善土壤增加肥力。他說，依現在農政單位政策，水稻收割同時切碎稻草再翻埋土中，但因水稻一、二期間隔很短，稻草尚未焚燒或完全乾燥就翻埋土中，會產生硫化氫，導致水稻根系發育不良，容易窒息。

彭鏡興說，擔心秋行軍蟲已跑到稻田，如果能放火燒掉也比較安心，尤其東部無工業污染，一期二期稻作中間空檔幾天燒稻草，應不致嚴重空污，認為中央政策應因地制宜。

縣府農業處副處長張仁智說，針對農民反應希望比照台東焚燒稻草，花蓮縣府最近也有向台東縣府瞭解，台東縣是全國唯一開放農民用「火攻」秋行軍蟲的縣市，但實際上該政策並沒有受到中央許可。

他說，經瞭解，台東縣府因為此事已被環保署行文糾正，因為燒稻草會有空氣污染的問題，且動植物防檢局並不建議以焚燒的方式處理。他強調，秋行軍蟲第1階段防治作法是感染的作物會被銷毀，且3個月不准種植，隨著國內已發現本地世代的成蟲，秋行軍蟲第1階段措施已於本月17日終止，本月18日起啟動第2階段防治作為「強制噴藥」，因此不會再銷毀作物，也請農民不必擔心通報後可能有損失，萬一稻田發現秋行軍蟲，仍請農民通報縣府農業局，以進行強制噴藥。

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